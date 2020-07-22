Тегеран, , 09:09 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вылетел из Тегерана в Москву с целью проведения двусторонних переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время своего пребывания в Москве Зариф должен провести переговоры с российскими официальными лицами. Во время визита Зарина будет сопровождать заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Зариф передаст послание президента Ирана Хасана Рухани своему российскому коллеге Владимиру Путину. «Сегодня произойдёт 30-й визит Зарифа в Россию за последние семь лет», — отметил он, подчеркнув: «Сегодняшний визит Зарифа в Москву является третьим за последние полгода».

«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и региональные события формируют повестку дня обсуждения вопросов между двумя министрами иностранных дел», — сообщил иранский посол.