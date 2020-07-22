Тегеран, , 08:20 — REGNUM 21 июля посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди сослался на визит премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Каземи в иранскую столицу Тегеран, заявив, что двусторонние отношения улучшатся во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди написал в своем твиттере, что Тегеран готов принять иракского премьера и сопровождающую его делегацию. «Отношения между двумя странами расширяются во всех сферах, и границы двух стран являются границами дружбы и взаимного сотрудничества», — отметил он.

Сообщается, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими прибудет в Тегеран во главе высокопоставленной политико-экономической делегации для переговоров с иранскими официальными лицами.

Заместитель руководителя управления президента Ирана по коммуникациям Алиреза Моэцци заявил, что министр энергетики Реза Ардаканян встретит премьер-министра Ирака в Международном аэропорту Мехрабад.