Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в этом месяце, еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний в последующие несколько недель», — заявил он.

По словам Трампа, главная цель американских властей — покончить с пандемией коронавирусной инфекции навсегда. Именно поэтому большие усилия принимаются по разработке вакцины. При этом, отметил Трамп, в США уже отлажено массовое производство этих перспективных вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий санкции против хакеров, якобы пытающихся украсть данные о разработке вакцин против COVID-19. По мнению авторов законопроекта, это должно защитить Соединенные Штаты от угроз в области национальной безопасности.

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