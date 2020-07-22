Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавирусом SARS-CoV-2 в США с большой долей вероятности ухудшится. Об этом он рассказал 21 июля на брифинге.

Дональд Трамп «К несчастью, скорее всего, сначала станет хуже перед тем, как начнутся улучшения. Я не хочу говорить об этом, но положение дел такое. У нас так. Взгляните на мир в целом, это по всему миру. Такая тенденция».

По словам главы государства, развитие ситуации с заболеваемостью в стране идет неоднородно.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что значительное увеличение новых случаев заражения коронавирусом в США можно объяснить активным тестированием американского населения.

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