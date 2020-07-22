Приштина, , 02:09 — REGNUM Лидер оппозиции Албании и глава Демократической партии Люльзим Баша 20 июля провел встречу с главой «Движения за самоопределение», недавно из премьер-министра вновь ставшим лидером оппозиции Альбином Курти.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что встреча продлилась несколько часов и была по большей части посвящена обсуждению ситуации, созданной пандемией в экономике и сфере здравоохранения.

Также политики обсудили свое видение необходимых шагов для создания новых рабочих мест для молодежи, которое позволило бы предотвратить обезлюдивание Косово и Албании вследствие массовой миграции на Запад, вызванной безработицей и нищетой.

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