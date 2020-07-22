Вашингтон, 22 июля 2020, 01:29 — REGNUM Тёмно-синюю маску с клапаном показал журналистам 21 июля президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
«Я ношу маску с собой, вот она, — сказал он, достав её из правого кармана пиджака. — Я с радостью буду ее использовать».
Трамп добавил, что непременно наденет её, когда будет находиться в окружении других людей, например, в лифте.
При этом на пресс-конференции он выступал без маски, пояснив это тем, что в пресс-центре Белого дома была возможность соблюдать рекомендованную в условиях коронавируса дистанцию.
Днём ранее Трамп заявил, что ношение медицинской маски в условиях пандемии коронавируса является патриотичным.
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