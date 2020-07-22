Анкара, 22 июля 2020, 01:13 — REGNUM Развитие ситуации в Сирии и Ливии стало темой телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелы Меркель, 21 июля сообщает агентство Anadolu.
Кроме того, стороны обсудили укрепление отношений между двумя государствами.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля урегулирование в зоне ливийского конфликта обговорили в телефонном разговоре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри.
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