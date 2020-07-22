Москва, , 01:01 — REGNUM Вооруженные Силы (ВС) России завершили мероприятия внезапной проверки боевой готовности, проводившиеся по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в период с 17 по 21 июля. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Привлекавшиеся к проверке войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Военно-морского флота возвращаются в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Внезапная проверка должна была показать реальную способность органов военного управления обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются террористические угрозы. Также определялась степень готовности войск к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Отмечается, что всего было проведено более пятидесяти учений различного уровня на тридцати пяти сухопутных и семнадцати морских полигонах. В них приняли участие около 150 тысяч военнослужащих, около 400 самолётов, вертолётов и БПЛА, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники. В морской компоненте проверки участвовали более 100 кораблей и судов обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 17 июля объявил внезапную проверку войск и сил Южного и Западного военных округов, а также соединений и воинских частей ВДВ и ВМФ.

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