Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.

Документ содержит пункт об ужесточении санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Далее проект будет рассмотрен в Сенате США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня комитет по делам вооруженных сил верхней палаты американского Конгресса включил $44 млн в оборонный бюджет на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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