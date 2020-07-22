Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Пять ведущих технологических корпораций США сократили свои затраты на лоббирование во втором квартале 2020 года в общей сложности на 4% — до $15,3 млн. Об этом 21 июля сообщает телеканала СNBC.

По его данным, три технологических гиганта на лоббирование своих интересов в прошедшем компании потратили меньше средств: Facebook на 8% (понизив затраты до $4,8 млн), Google на 6% (до $1,7 млн) и Apple на 31% (до $1,5 млн). Две других компании увеличили свои затраты на эти цели: Amazon на 1% (до $4,4 млн), Microsoft на 22% (до $2,9 млн).

Отмечается, что крупнейший в мире сетевой онлайн-ритейлер Amazon установил новый рекорд в затратах на лоббирование за отдельный квартал, превысив показатели предыдущего квартала. Интересы корпорации находятся в сферах защиты персональных данных, облачных технологий и шифрования.

Как сообщало ИА REGNUM, почти полмиллиарда долларов за десять лет потратили на лоббирование своих интересов в Конгрессе США американские компании Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber. Самым активным лоббистом своих интересов оказалась компания Google с расходами в $150 млн. Facebook потратил $81 млн, Amazon — $80 млн.

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