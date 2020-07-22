Москва, , 00:27 — REGNUM Заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что в России необходимо прекратить разработки крылатых ракет с ядерным двигателем, раскритиковал 21 июля член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». — написал российский сенатор. — А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с провокационным требованием выступил куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли. Он заявил, что российские ракеты следует называть «летающим Чернобылем» и что такого оружия просто не должно существовать на Земле.

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