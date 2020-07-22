Луганск, , 00:10 — REGNUM За год перемирия в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли трое мирных жителей, еще 40 получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, написал 21 июля представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

В результате обстрелов с украинской стороны за год в республике было разрушено или повреждено 485 жилых домов.

«Теперь можно внимательно всматриваться в цифры, за которыми жизни и судьбы людей, которых якобы защитило «перемирие», согласованное уже при (президенте Украины Владимире) Зеленском», — написал Мирошник.

Напомним, согласованное контактной группой бессрочное прекращение огня действует в Донбассе с 21 июля 2019 года. Оно было нарушено Киевом уже через несколько часов.

Читайте также: ВСУ атаковали село в ДНР