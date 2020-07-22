Ереван, , 00:01 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана предприняли новую атаку на позиции армянской армии на границе двух стран. Об этом 21 июля сообщает министерство обороны Армении.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что азербайджанцы атаковали боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении в 22:30 по местному времени (21:30 по московскому времени).

По его словам, части армянской армии смогли отбить атаку азербайджанцев.

«Подразделение ВС Армении отбросило противника, нанеся значительные потери», — написал Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что некоторые нападавшие оказались в ловушке.

С армянской стороны потерь нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. Произошли интенсивные боестолкновения. Потери есть с обеих сторон.