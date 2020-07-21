Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Американскому военнослужащему Чарльзу Бриггсу, обвиняемому в передаче секретной информации гражданину России, грозит до 64 лет тюрьмы. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе ВМС США.

Отмечается, что военнослужащему также грозят штрафы и увольнение со службы с формулировкой «за неподобающее поведение».

В настоящее время Бриггс содержится под стражей, так как американские власти полагают, что он может скрыться от правосудия до начала процесса по его делу.

Старшина ВМС США Чарльз Бриггс обвиняется в распространении секретной информации военного характера из служебного компьютера департамента информации и технологии Военно-морского медицинского центра Портсмута, доступ к которой он имел в период с октября 2018 года по январь 2019 года.

По мнению следствия, военнослужащий что Бриггс понимал, что эти сведения могут быть использованы для нанесения ущерба Соединённым Штатам или принести пользу другому государству.