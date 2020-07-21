Тегеран, , 23:53 — REGNUM Иран не забудет убийство генерала Касема Сулеймани и несомненно ответит США ударом, заявил 21 июля иранский духовный лидер Али Хаменеи в ходе разговора с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

Али Хаменеи Kremlin.ru

«Они убили вашего гостя в вашем же доме и открыто признали это, а это — не шутка. Исламская Республика Иран никогда не забудет убийство мученика Касема Сулеймани и, несомненно, нанесёт ответный удар американцам», — цитирует пресс-служба слова Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) был убит 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада управляемой ракетой, запущенной военными США.

В конце июня Тегеран официально оформил ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 физических лиц, которых в Иране считают причастными к убийству Сулеймани.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров назвал темы завершившейся встречи с Зарифом