Лондон, 21 июля 2020, 23:51 — REGNUM Британский доклад с обвинениями в адрес Москвы неавторитетен, малосодержателен и посвящён не столько России, сколько работе спецслужб Великобритании, сообщил 21 июля журналистам российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Келин привёл имена экспертов, среди которых — известный международный аферист Билл Браудер.
По второму обвинению, касающемуся мнимого влияния беглых олигархов на британскую политику, Келин отметил, что скрывающиеся от преследований со стороны России не станут действовать в её интересах.
Самое плохое, отметил российский дипломат, что британцы и сами не хотят восстанавливать отношения с Россией, и другие страны стремятся настроить подобным образом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальный доклад о попытке России повлиять на избирательные процессы в Великобритании вышел в свет сегодня, 21 июля.
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