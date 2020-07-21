Лондон, , 23:25 — REGNUM Россия не стремится к отделению Шотландии от Великобритании, сообщил 21 июля российский посол в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

Комментируя обвинения в адрес Москвы, содержащиеся в опубликованном 21 июля докладе британского парламентского комитета, Келин заявил:

«Мы не хотим, чтобы Шотландия покинула Соединённое Королевство. Это совершенно не отвечает нашим интересам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе о «вмешательстве России» в британские парламентские выборы 2019 г. сказано, что Москва якобы пыталась повлиять и на референдум 2014 г.

Напомним, Шотландия повела 18 сентября 2014 г. референдум по вопросу о независимости от Великобритании. Против этого отделения проголосовали 55,3% шотландцев, поэтому регион остался в составе Соединённого Королевства.

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