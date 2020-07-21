Вашингтон, , 22:57 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении санкций в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено и его супруги. Об этом сообщил 21 июля госсекретарь США Майкл Помпео.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, санкции вводятся в связи с тем, что Морено, по мнению американских властей, причастен к коррупционной деятельности.

Кроме этого, власти США объявили денежное вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая приведёт к аресту председателя Верховного суда Венесуэлы «или признанию его причастным к транснациональному организованному преступлению».

Отмечается, что вознаграждение объявлено в рамках программы Госдепартамента США по противодействую транснациональной организованной преступности (Transnational Organized Crime Program).

В распространённом заявлении Помпео указывается, что данные меры призваны «подтвердить приверженность Соединённых Штатов борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Венесуэле».

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