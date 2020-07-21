Брюссель, 21 июля 2020, 22:39 — REGNUM Военное вмешательство в дела Ливии со стороны недопустимо, говорится в опубликованном 21 июля заявлении внешнеполитической службы Европейского союза.
Брюссель отмечает, что проблема войны в Ливии должна быть урегулирована исключительно мирным путём.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский МИД осудил принятое соседним с Ливией Египтом решение допустить военное вторжение на территорию других стран.
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