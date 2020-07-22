Приштина, , 01:50 — REGNUM После встреч с первыми лицами Косово 20 июля глава оппозиции Албании Люльзим Баша побеседовал со спикером парламента Косово Вьосой Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стал вопрос о границах Косово.

По словам Баши, Албания окажет Косово «тотальную поддержку» с целью защитить территориальную целостность Республики. При этом политик подчеркнул, что объединенная оппозиция Албании поддерживает повестку правительства Косово по диалогу с Сербией и считает диалог единственным путем к прогрессу, при условии, что его конечной целью является взаимное признание Косово и Сербии.

После разговора с Башей Османи поблагодарила албанского оппозиционеру за последовательную позицию его партии относительно «опасных идей и авантюр по изменению границ» между Сербией и Косово, которые противоречат интересам Косово и попирают жертву косовского народа, принесенную ради того, чтобы жить в суверенном и независимом государстве в его нынешних границах.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Албании поддержала правительство Хоти в диалоге с Сербией