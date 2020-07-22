Приштина, , 01:29 — REGNUM Глава Демократической партии и лидер оппозиции Албании Люльзим Баша 20−21 июля провел в Косово, где встретился с президентом, премьер-министром, спикером парламента и партийными лидерами.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первым политик нанес визит президенту Хашиму Тачи. После встречи Тачи заявил, что политики сошлись в том мнении, что диалог между Сербией и Косово должен проходить на основе как можно более широкого внутриполитического консенсуса среди албанцев и подчеркнул, что диалог с Сербией не будет техническим и должен завершиться взаимным признанием сторон.

Баша со своей стороны высказал Тачи полную поддержку как главе государства в ходе диалога с Сербией.

Затем политик провел встречу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и пообещал, что сразу после своего избрания на пост премьер-министра на будущих выборах он отменит пошлину за проезд по «Улице Нации» (шоссе Морина-Дуррес, соединяющем Косово и Албанию). По словам Баши, данная пошлина препятствует торговле между Албанией и Косово.

Политик поблагодарил Хоти за его лидерскую роль в возобновлении диалога между Сербией и Косово и выразил поддержку диалогу, который, по его словам, должен завершиться взаимным признанием.

Баша особо отметил пакет мер по восстановлению экономики после пандемии COVID-19, одобренный правительством Хоти, не забыв при этом отпустить шпильку в адрес правительства Эди Рамы (премьер-министр Албании — ИА REGNUM).

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