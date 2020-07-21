* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Никаких доказательств в пользу версии о финансировании со стороны России убийств талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американских военных не найдено, сообщил 21 июля журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи о найме российскими спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для убийства американских военных распространила газета The New York Times.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комментируя эту газетную утку, заявили, что ведут джихад не за деньги.

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