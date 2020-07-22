Приштина, , 00:32 — REGNUM Обе абсолютно несхожих между собой оппозиционные партии Косово: «Движение за самоопределение» Альбина Курти и Демократическая партия Косово Кадри Весели отказались принять участие во встрече партийных лидеров, организованной премьер-министром Авдуллой Хоти. Об этом 21 июля сообщило албанское новостное агентство Telegrafi.

Темой встречи стали диалог с Сербией, Парижский саммит и встреча Хоти с Александром Вучичем в Брюсселе. Встреча состоялась 21 июля в 12:00.

В «Самоопределении» отказ от участия во встрече аргументировали тем, что правительство Хоти пришло к власти без выборов, а потому нелегитимно и не может осуществлять диалог с Сербией.

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Это уже второй раз за полтора месяца работы нового правительства, когда оппозиция публично отказывается от встречи с Хоти.

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