Приштина, 22 июля 2020, 01:08 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 21 июля заявила, что закупки Сербией вооружения у Китая и России представляют прямую угрозу миру и стабильности государств Западных Балкан.
На своей странице в социальной сети Twitter Харадинай-Стубла опубликовала следующее заявление:
Косово и Сербия после почти двухлетнего перерыва возобновили переговоры о мирном урегулировании, однако ни одна из сторон не готова продемонстрировать дружеское расположение другой.
Читайте ранее в этом сюжете: У Косово появился государственный координатор по диалогу с Сербией