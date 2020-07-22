Приштина, , 01:08 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 21 июля заявила, что закупки Сербией вооружения у Китая и России представляют прямую угрозу миру и стабильности государств Западных Балкан.

На своей странице в социальной сети Twitter Харадинай-Стубла опубликовала следующее заявление:

«Косово выражает свое беспокойство в связи с закупками Сербией дронов и ракет у Китая. После ряда соглашений о закупке вооружения недавние закупки представляют прямую угрозу миру и стабильности государств Западных Балкан, региону, выбравшему евро-атлантический путь».

Косово и Сербия после почти двухлетнего перерыва возобновили переговоры о мирном урегулировании, однако ни одна из сторон не готова продемонстрировать дружеское расположение другой.

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