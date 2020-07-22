Приштина, , 00:49 — REGNUM В правительстве Косово 21 июля сообщили о назначении Скендера Хюсени на пост государственного координатора Косово по диалогу с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, о намерении создать подобный пост премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил 1 июля. В задачи Хюсени будет входить руководство Советом экспертов при офисе премьер-министра, а также подготовка аналитических материалов и помощь премьер-министру и правительству в ходе диалога с Сербией.

Уже в четверг 23 июля Хюсени будет представлять Косово на переговорах в Брюсселе.

Еще до провозглашения независимости Косово Хюсени участвовал в технических переговорах с сербской стороной в Вене в качестве пресс-секретаря университетской группы. С марта 2008 по октябрь 2010 Хюсени занимал пост министра иностранных дел Косово. С декабря 2014 года по октябрь 2017 года политик занимал пост министра внутренних дел в кабинете Исы Мустафы.

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