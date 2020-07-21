Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Спешка с назначением кандидатуры Маршалла Биллингсли на пост заместителя американского госсекретаря не нужна, сообщил 21 июля в Сенате Роберт Менендес (Демократическая партия США), сенатор от штата Нью-Джерси.

Менендес «Не следует форсировать выдвижение Биллингсли».

Менендес аргументировал свою позицию нечистой репутацией Биллингсли, замешанного, по некоторым данным, в пытках заключённых в тюрьме Гуантанамо.

Сенатор-демократ заявил, что Биллингсли не был предельно откровенным в показаниях по делу о пытках в находящейся на Кубе американской тюрьме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 июля, в Сенате рассматривается назначение Биллингсли, который занимает должность спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями, заместителем госсекретаря.

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