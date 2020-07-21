Донецк, , 21:20 — REGNUM Обстрелу из миномётов подвергли ВСУ село Весёлое (ДНР), сообщает 21 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку украинские формирования провели дважды — в 19:15 мск и в 19:42 мск из посёлка Пески. По Весёлому было выпущено три, а затем 12 мин калибром 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 20 июля пять раз атаковали населённые пункты ДНР.

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