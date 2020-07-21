Москва, , 20:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не говорил о том, что «русским в Сирии иранцы не нужны». Об этом сегодня, 21 июля, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с иранским коллегой.

Напомним, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге написал, что президент России Владимир Путин якобы говорил, что не в интересах Москвы, чтобы иранцы закрепились в Сирийской Арабской Республике.

Лавров подчеркнул, что Путин такого никогда не говорил и не мог бы сказать, так как это совершенно не в его правилах и не в традициях русской дипломатии.

«Я думаю, что у господина Болтона никаких оснований не было цитировать президента Путина хотя бы потому, что президент Путин ничего подобного никогда не произносил. И это не в наших правилах и традициях, и уж тем более не в правилах лично президента Путина пытаться подобного рода вещи разыгрывать за спиной наших партнеров», — сказал Лавров.