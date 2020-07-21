Москва, , 20:25 — REGNUM Вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане, американские санкции, ситуацию на Ближнем Востоке обсудили в ходе переговоров в Москве российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом Лавров сообщил по итогам переговоров с коллегой из Ирана 21 июля.

Важной темой встречи стала борьба с распространением коронавирусной инфекции и совместные действия в этом направлении. Также Москва и Тегеран обсудили вопросы «торгово-инвестиционного сотрудничества», взаимодействия в сфере энергетики, в транспорте и в сельском хозяйстве.

Лавров «Акцентировали недопустимость и нелегитимный характер односторонних ограничительных мер, которые нацелены на блокирование внешнеэкономических связей Исламской Республики Иран».

Важной темой переговоров Тегерана и Москвы стала ядерная программа Ирана и судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).

Лавров «Мы едины в необходимости приложить все усилия, чтобы его сохранить».

Также стороны обсудили ситуацию в таких горячих точках мира как Сирия, Афганистан, Йемен, вопрос конфликта Израиля и Палестины.

Лавров «Считаем итоги переговоров весьма удовлетворительными. Договорились поддерживать плотные контакты по всем этим вопросам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Зариф перед началом переговоров передал от президента Ирана послание российскому лидеру Владимиру Путину.

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