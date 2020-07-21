Москва, 21 июля 2020, 20:03 — REGNUM Послание иранского президента Хасана Рухани было передано министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом для президента РФ Владимира Путина, сообщили 21 июля в пресс-службе МИД России.
Об этом по итогам переговоров с Зарифом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по окончании встречи с иранским коллегой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 июля, Лавров и Рухани провели встречу в Москве.
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