Москва, , 20:03 — REGNUM Послание иранского президента Хасана Рухани было передано министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом для президента РФ Владимира Путина, сообщили 21 июля в пресс-службе МИД России.

Об этом по итогам переговоров с Зарифом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по окончании встречи с иранским коллегой.

Лавров «Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры в особняке МИД России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 июля, Лавров и Рухани провели встречу в Москве.

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