Москва, 21 июля 2020, 19:36 — REGNUM Попытки сделать бессрочным запрет на продажу оружия Ирану безосновательны с любой точки зрения, сообщил 21 июля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи в Москве с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом Лавров напомнил, что полноценного оружейного эмбарго в отношении Ирана СБ ООН не вводил.
Страны, пытающиеся «воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго», отметил глава МИД РФ, не имеют на это ни политического, ни морального права.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива ввести бессрочный запрет на продажу Ирану оружия принадлежит Соединённым Штатам. Вышеуказанные ограничительные меры действуют в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном), из которого Вашингтон вышел.
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