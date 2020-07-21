Москва, , 19:36 — REGNUM Попытки сделать бессрочным запрет на продажу оружия Ирану безосновательны с любой точки зрения, сообщил 21 июля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам встречи в Москве с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом Лавров напомнил, что полноценного оружейного эмбарго в отношении Ирана СБ ООН не вводил.

Лавров «Совет Безопасности ввёл разрешительный режим поставок определённых видов вооружений в Иран, он применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре».

Страны, пытающиеся «воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго», отметил глава МИД РФ, не имеют на это ни политического, ни морального права.

Лавров «Наша позиция ясна: мы против подобного рода попыток и не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива ввести бессрочный запрет на продажу Ирану оружия принадлежит Соединённым Штатам. Вышеуказанные ограничительные меры действуют в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном), из которого Вашингтон вышел.

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