Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Решения о продлении или непродлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) американским руководством пока не принято, сообщил 21 июля Маршалл Биллингсли, спецпредставитель президента Штатов по контролю над вооружениями на публичном мероприятии.

Биллингсли сделал это заявление в Конгрессе, на посвящённых обсуждению его возможного утверждения на должность заместителя госсекретаря США. по контролю над вооружениями и международной безопасности слушаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя политику Вашингтона, касающуюся ядерного оружия, договоров с Москвой и конкретно СНВ-3, заявил, что, судя по всему, американское руководство уже решило не продлевать соглашение.

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