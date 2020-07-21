Амстердам, , 22:22 — REGNUM Обвинительный акт Специального трибунала по Косово в отношении бывшего политического лидера албанской УЧК (алб. Освободительной армии Косово), а ныне президента Косово Хашима Тачи и бывшего главы разведывательной службы УЧК Кадри Весели был обнародован 24 июня и привел к отмене встречи лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне. Сразу после этого руководство диалогом между Косово и Сербией безраздельно перешло к ЕС.

Видеообращение Хашима Тачи по итогам его 30-часового допроса Специальным трибуналом по Косово. 18 июля 2020 года President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово произошедшее было расценено как выпад Брюсселя против Вашингтона, а также против УЧК и её бывших лидеров. Такая реакция неудивительна, ведь Тачи всеми силами стремится продемонстрировать свою лояльность США и одновременно постоянно позволяет себе критиковать ЕС, а потому в деятельности Специального трибунала можно разглядеть стремление ЕС связать руки неугодному лидеру.

Новым фактом, свидетельствующим в пользу этого допущения стал визит докладчика Европарламента по Косово Виолы фон Крамон в Гаагу, где проходит работа Специального трибунала по Косово, на следующий день после окончания слушаний показаний Тачи — 17 июля. Поездка с некоторым запозданием вызвала недовольство в Косово.

Совет по защите прав и свобод человека в Косово назвал визит Виолы фон Крамон проявлением политического давления ЕС на суд и обвинил евродепутата в «публичном линчевании» Кадри и Весели.

С похожей позицией 21 июля выступил глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай, который назвал визит политика в суд «политическим вмешательством».

Напомним, Тачи и Весели обвиняют в совершении преступлений против человечности, военных преступлений, пытках, устранении политических противников, похищении людей. В совокупности им приписывают причастность к убийству около ста человек.

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