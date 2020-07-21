Сана, , 18:51 — REGNUM Сто тысяч жителей Йемена вынуждены были покинуть свои дома, убегая от войны и болезней, с начала 2020 г., сообщает 21 июля Anadolu.

Такие данные представлены в новом докладе Международной организации по миграции, в котором указано, что только с 30 марта по 18 июля десять тысяч жителей Йемена уехали из своих домов из-за пандемии COVID-19.

Комментируя эти данные, возглавляющая МОМ Криста Ротенштайнер назвала плачевными условия жизни в Йемене, и эту ситуацию усугубил COVID-19.

В качестве примера она привела больницы йеменского города Адена, отказавшиеся принимать пациентов с симптомами коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля спасать йеменский народ призвал Тегеран.

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