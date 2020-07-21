Афины , , 18:50 — REGNUM Один из крупнейших американских морских транспортов Endurance Vehicles Carrier доставил в Грецию трёхтысячный контингент морских пехотинцев США с воооружением и техникой для участия в военных учениях НАТО Atlantic Resolve — 2020, сообщил 20 июля на своей странице в Twitter посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Транспортное судно стоит сейчас на рейде греческого порта Александруполис, расположенного на севере Греции.

При этом СМИ подчеркивают, что Endurance Vehicles Carrier является одним из крупнейших транспортов американских вооруженных сил, задействованных в учениях НАТО Atlantic Resolve — 2020

Манёвры будут проводиться на территории Румынии, тяжёлая техника будет доставлена туда по железной дороге.

Перевозка войск и военной техники начнется 23 июля. При этом будут присутствовать министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, посол США в Афинах Джеффри Пайетт и начальник греческого генштаба Константинос Флорос.

Читайте ранее в этом сюжете: WP раскрыла роль США в ливийском конфликте