Тегеран, , 18:38 — REGNUM Иран удовлетворен помощью России в деле противостояния неконструктивным шагам США против Тегерана, заявил 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед началом встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, Вашингтон проводит очень опасную политику разрушения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного под обозначением «иранская ядерная сделка».

«Мы очень удовлетворены тем, что Российская Федерация и в МАГАТЭ, а также в Совете Безопасности (ООН) противостояла той неконструктивной политике, которая проводилась. Это приводит к тому, что роль Российской Федерации, роль Китайской Народной Республики в сохранении СВПД является выдающейся, и все мировое сообщество признает это», — сказал Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, в 2015 году Иран и «шестерка» мировых держав достигли соглашения об урегулировании проблемы иранской ядерной программы. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), позволяющий полностью снять с Ирана экономические и финансовые санкции Совбеза ООН, США и Евросоюза.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из «иранской ядерной сделки» и восстановлении жестких санкций против Ирана.

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