Москва, , 18:45 — REGNUM Цели национальных проектов были скорректированы по причине изменения социально-экономической ситуации в России. Об этом 21 июля сообщила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева, слова которой приведены на официальном сайте ОП.

«Названные в указе цели развития России до 2030 года учитывают векторы, которые были обозначены президентом еще в начале 2020 года. Глава государства в своем январском послании поручил улучшить показатели в экономической, социальной и экологической сферах. Это то, что больше всего волнует граждан нашей страны», — отметила общественница.

По её словам, в 2020 году появилась потребность в новой стратегии, которая бы объединила в себе национальные проекты с другими поручениями президента РФ. Поэтому цели стратегического развития России были скорректированы в соответствии с текущей экономической, социальной и эпидемиологической ситуацией.

Причём подобное произошло не только в РФ. Из-за распространения коронавируса и последовавшего за ним кризиса многие страны были вынуждены пересмотреть свою экономическую стратегию и планы развития, а также скорректировать задачи, поставленные на определённый срок.

«Ранее ОП РФ взяла на себя обязательства по участию в корректировке национальных проектов и контролю за их реализацией. Мы фактически уже занимаемся этим», — подчеркнула Михеева.

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