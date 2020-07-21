Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Взаимодействие по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной должно быть срочно возобновлено, сообщил 21 июля журналистам Николай Младенов, спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу.

Младенов от лица руководства ООН призвал глав Израиля и Палестины, а также членов ближневосточного квартета (в него входит Россия) и арабские страны «срочно возобновить взаимодействие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль весной объявил о планах присоединить часть территорий, которые принадлежат на самом деле Палестине. Речь идёт о части земель на западном берегу Иордана.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что израильские военные снесли временный карантинный центр, строящийся на Западном берегу у въезда в город Эль-Халиль. Якобы центр строился незаконно.

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