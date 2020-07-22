Берлин, , 03:15 — REGNUM Министр обороны Германии и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам визита в Центральную и Восточную Европу сказала нечто многообещающее и загадочное. Помянув споры о двух процентах от ВВП, которые страны НАТО должны тратить на военные нужды, ВВП), Крамп-Карренбауэр сообщила, что Германия намерена вносить в альянс 10% от «своих возможностей». Как это можно понимать, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Еще статс-секретарь министерства обороны Петер Таубер говорил, что национальные экономики находятся не в лучшем состоянии из-за пандемии, и потому считать вклад в процентах от ВВП будет нецелесообразно. Крамп-Карренбауэр в свою очередь полагает, что принцип 2% — это вопрос статистики, потому что за сокращением ВВП процент военных расходов автоматически возрастет «без фактического увеличения выделенных средств на оборону». Поэтому она сказала про «10% от своих возможностей».То ли Германия решила изменить метод оценки, немного повысить расходы, но представить их для всего остального НАТО как десятину, то ли дело в другом.

Возможно, слова министра обороны про «10% от своих возможностей» относится к схеме, когда эти «возможности» останутся в Европе и будут сопряжены с собственно европейской оборонной инициативой, что позволит также отбиться от настойчивого Вашингтона. В чем может быть связь с Россией в другом аспекте этого тезиса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Германия готова отдавать НАТО десятину».