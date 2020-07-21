Минск, , 18:14 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих сограждан отдыхать в Белоруссии и отказаться от поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.

Участвуя в церемонии открытия Гомельской центральной городской поликлиники президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в мире не исключена вторая волна пандемии коронавируса, и поэтому важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Белоруссии. При этом Лукашенко отметил, что никто граждан Белоруссии сдерживать не будет.

«Мы вас сдерживать не будем. Хотите наЧерное море— пожалуйста, на Средиземное, Эгейское, океан, на Канары, Бали, Гоа, в Таиланд — пожалуйста, езжайте», — сказал Лукашенко.

Но когда граждане Белоруссии будут возвращаться из таких поездок домой, они должны быть готовы сесть на двухнедельный карантин за собственный счет, соблюдая соответствующие требования министерства здравоохранения, которое определяет список стран, после поездок в которые предписано соблюдать самоизоляцию.