Москва, , 18:13 — REGNUM О двух дипломатических российско-пакистанских встречах сообщили 21 июля в пресс-службе МИД РФ.

В российской столице состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с послом Пакистана в Москве Шафкатом Али-ханом.

Обсуждался, в частности, вопрос урегулирования ситуации в Афганистане. Дипломат Пакистана, назначенный послом в РФ, вручил копии верительных грамот.

Также Али-хан в этот день встретился с ректором Дипломатической академии МИД РФ Александом Яковенко.

«Яковенко пригласил Шафката Али-хана выступить перед молодыми дипломатами и слушателями Дипломатической академии. Приглашение было с благодарностью принято», — сообщили в МИД РФ.

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