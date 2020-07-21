21 июля 2020 | Время чтения 3 мин

На последние действия турецкого президента необходимо ответить. Но для начала его нужно понять. Как это сделать,обсуждает в издании Kathimerini Йоргос Пагулатос, профессор европейской политики и экономики в Афинском университете экономики и бизнеса, гендиректор исследовательского института Греческий фонд европейской и внешней политики.

Дарья Алексеева, , 19:29 — REGNUM Что бы вы делали, если бы у вашей страны был экспансивный сосед, которому явно неудобно в маске западной страны и в существующих границах? Прежде всего, вам нужно правильно его понять.

Эмир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сегодняшняя Турция Эрдогана считает себя «центральным государством», региональной или даже международной державой. Страной, размеры которой позволяют ей поддерживать оппортунистические, «торговые» отношения, координироваться или конфликтовать с Россией, использовать НАТО в качестве инструмента. Страной, которая до недавнего времени претендовала на моральный капитал «мягкой силы», предоставляя жилье 3,5 миллиона беженцев, не позволяя им проникнуть в Европу. А для такой роли требуются деньги, более легкий доступ к европейскому рынку, более легкое передвижение граждан Турции.

Превращение собора Святой Софии в мечеть является переломным моментом и одновременно кульминацией оскорбления. Эрдоган предпочитает превратить Турцию в глобальный маяк суннитского ислама, а не поддерживать видимость западно-ориентированного светского государства. В таких рамках, действительно, статус-кво в Лозанне сужается, и кемализм похоронен самой же неоосманской Турцией.

Решение о соборе Святой Софии является результатом подобного пересмотра, а также резкого внутреннего ослабления Эрдогана. Демонстрация силы пропитана смесью высокомерия и отчаяния, нацелена на приток свежего воздуха от давно популярного стимула, с помощью чего он пытается компенсировать тяжелые политические потери из-за военных неудач и экономического кризиса. Но пойманное в ловушку руководство еще более непредсказуемо и опасно.

ВС Турции в Сирии Msb.gov.tr

Как вы реагируете на режим, который проводит военные операции как на рубежах, так и на территории Сирии, Ирака, Ливии? Кто вмешивается, усиливая подрывные силы, в арабские страны, такие как Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ? В основе реакции, конечно же, лежит оборонительное укрепление, готовность наших вооруженных сил, сдерживание, необходимость максимизировать стоимость горячего столкновения для горячей головы соседа. Укрепление без войны, с самообладанием, хладнокровием и решительностью. Если человек, стоящий перед вами, наводит на вас ствол пистолета, то не следует вставлять в дуло цветочек.

Для Греции критическим сдерживающим фактором является международная политика. Это страна является силой, закрепленной в НАТО и ЕС — сильном союзе развитых стран мира. Достаточно ли этого для Греции, чтобы быть спокойной за себя? К сожалению, нет. Общая внешняя политика и политика безопасности (CFSP) ЕС неоднородны, у каждой страны есть свои устремления, свои давние привычки, свои зависимости. Даже по такой проблеме, как Ливия, Европа была разделена. Да и Греция вносила свой вклад в невозможность общей политики, на протяжении десятилетий расходясь в разногласиях с сегодняшней Северной Македонией, которые, к счастью, разрешились, и мы более не тратим на них ценные дипломатические ресурсы.

Ответ этому конкретному восточному соседу состоит не в том, чтобы выглядеть как он, а в том, чтобы показать, насколько вы отличаетесь. Наши отношения с ЕС — это не оппортунистические отношения Эрдогана с его случайными союзниками. Но мы и не авторитарный режим, который готов впасть в состояние войны и расходовать на нее огромные запасы населения.

Смена караула у стен греческого парламента

При этом на политической сцене достаточно и других событий. Эскалация турецкого вызова совпадает с геополитическим созреванием Евросоюза и беспрецедентной дипломатической деятельностью Германии. Первое большое испытание, вероятно, будет во время председательства Германии, которая, конечно, ищет стабильности и спокойствия. Если пандемия была ускорением фискальной консолидации ЕС, вызов Турции и разрыв, оставленный США, мобилизуют более сильную европейскую внешнюю политику, причем с участием и Парижа, и Берлина.

Но здесь ЕС находит свои пределы. Согласно Общей внешней политике и политике безопасности, статья 42 касается совместных военных миссий за пределами ЕС, и только последний, седьмой пункт вводит принцип взаимной помощи в случае вооруженного нападения со стороны государства-члена. Перспектива CFSP заключается в расширении сотрудничества основных стран вокруг Франции и Германии, а это требует времени, которого не осталось. Нужно быть готовым защищать свои интересы в Гааге. Как говорят на Ближнем Востоке, никто не отвоюет за тебя твою войну, и что-то они об этом знают. А в Европе, во всяком случае, никто не разрешит ваши споры от вашего имени.