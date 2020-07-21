Ярославль, , 18:01 — REGNUM Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын подал документы для регистрации его кандидатом в депутаты Государственной думы РФ на довыборах по 194-у округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили избирательной комиссии Ярославской области.

Анатолий Лисицын (справа) в избирательной комиссии Ярославской области

Напомним, участию в избирательной кампании предшествовал выход Анатолия Лисицына из рядов «Единой России» и вступление его в партию «Справедливая Россия». Комментируя выдвижение Лисицына, лидер эсеров Сергей Миронов обратил внимание на качественную работу партийных юристов:

«Наша юридическая служба весьма тщательно готовила и проверяла документы А. И. Лисицына, поэтому мы уверены, что в избирательной комиссии Ярославской области не будет претензий к нашему кандидату, и он будет зарегистрирован. Мы внимательно следим за этим процессом».

Мандат депутата Госдумы оказался вакантным после перехода Александра Грибова на работу в правительство Российской Федерации. Новый представитель Ярославской области в нижней палате российского парламента будет определён в Единый день голосования 13 сентября.