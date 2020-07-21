Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Во время начавшихся в акватории Черного моря украино-американских военных учений Sea Breeze-2020 два разведывательных самолета США более трех часов летали вдоль южных границ России, сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Юго-западнее Крыма курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Кроме того, южнее и юго-западнее Крыма, Керченского пролива, а также побережья Кубани курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Англии и совершивший дозаправку в воздухе от самолета-заправщика KC-135R.

Одновременно с ними в воздушном пространстве Румынии близ Черного моря летал по кругу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, способный следить за воздушной обстановкой в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в акватории Черного моря начались американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2020. В них задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тыс. военнослужащих из США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

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