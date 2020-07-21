Минск, , 17:59 — REGNUM Проблему провозглашения Полесской республики в Гомельской области Белоруссии удалось решить путём встреч с деревенскими жителями на покосах травы. Об этом 21 июля гомельскому чиновничеству («активу») рассказал Александр Лукашенко.

Он поведал о том, как на Полесье в 90-е годы встречался с местными жителями и вместе с ними косил траву, изучал настроения людей. В то время обсуждались идеи Полесской республики. В том числе благодаря таким встречам удалось сохранить единство в постсоветской республике.

«Я почему вспоминаю этот момент? Потому что действительно я беспокоился, чтобы страна сохранилась. Но после этого посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Белоруссии», — сообщил Лукашенко.

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Он сообщил также: «Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше».

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«Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Белоруссии, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине и их нужно поддержать», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

В своём докладе он отметил: «И я помню, тогда, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить, что вас нигде не ждут, что там, куда вы уедете, даже куда вас зовут, будет не лучше. Те, кто уехали (кому-то сулили хорошую жизнь), в подавляющем большинстве вернулись обратно на родину».

«Мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область», — заявил Лукашенко.