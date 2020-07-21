Москва, , 17:59 — REGNUM Возможность выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действия (так называемая ядерная сделка с Ираном) его условий всё ещё существует, сообщил 21 июля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На встрече с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве Лавров отметил:

«Мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются».

Российский дипломат пояснил, что и Москва и Тегеран прилагаю все усилия, чтобы договор сохранился и выполнялся.

Лавров «Видим, что с таких же позиций выступает Китайская Народная Республика, интерес к этому проявляют по-прежнему и остающиеся члены СВПД от Европы».

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Напомним, СВПД оказался под угрозой из-за выхода из этого договора американский стороны в 2017 году. Американцы не только покинули договор в одностороннем порядки, но и начали давление на европейских коллег (Великобритания, Франция, Германия), чтобы те тоже отказались от ядерной сделки.

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