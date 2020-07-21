Анапа, Краснодарский край, , 17:58 — REGNUM Исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа назначен заместитель главы администрации города Вячеслав Вовк, сообщили 21 июля в администрации города.

Сегодня же, 21 июля, депутаты Совета города-курорта Анапы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Юрия Полякова в связи с отставкой по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке с поста мэра Анапы Юрия Полякова стало известно 20 июля по итогам поездки в муниципалитет губернатора Вениамина Кондратьева.

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