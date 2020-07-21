Тамбов, , 17:54 — REGNUM Пять кандидатов в губернаторы Тамбовской области из шести, представивших документы в избирательную комиссию, официально зарегистрированы, сообщили 21 июля в региональном избиркоме по итогам заседания комиссии.

Решением избиркома в качестве кандидатов на пост губернатора Тамбовской области зарегистрирован Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников («Справедливая Россия»), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации»), Александр Никитин («Единая Россия»).

Отметим также, что помимо названных кандидатов документы на регистрацию сдавал кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Гагик Овсепян.

Выборы губернатор Тамбовской области назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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