Душанбе, , 17:48 — REGNUM Принять меры по укреплению таджикско-афганской границы потребовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности страны, которое состоялось сегодня, 21 июля.

По данным пресс-службы главы государства, заседание в целом было посвящено обострению ситуации на границе с Афганистаном. Совету безопасности Таджикистана и руководителям силовых и правоохранительных структур глава государства поручил принять меры для обеспечения безопасности на территориях вблизи афганской границы.

Официальной информации о том, что именно происходит на таджикско-афганской границе, нет.