Москва, , 17:42 — REGNUM Новый указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года не освобождает чиновников от необходимости довести до конца исполнение майских указов 2012 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Несмотря на то, что цели национального развития перенесены на 2030 год, россияне по-прежнему хотят ездить по качественным дорогам, пользоваться доступным и комфортным жильем, качественным здравоохранением и образованием, иметь достойный заработок. В этой связи хочется напомнить властям всех уровней, что ряд целей, озвученных президентом в 2012 году, так и не были исполнены предыдущим правительством. Новый президентский указ ни с кого не снимает ответственность за их достижение», — сказал Миронов.

По его мнению, новый документ — «одновременно реалистичный и амбициозный».

"Он отвечает стрессовым условиям, в которых будет работать новое правительство, и при этом не ставит недостижимых целей. Скажу больше, к назначенным президентом целям страна способна выйти и в более короткие сроки, если правительство будет более смело использовать предложения нашей партии по развитию экономики и социальной сферы», — рассуждает он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года», сообщила пресс-служба Кремля.